Смерть актера во время съемок ставит перед продюсерами непростой вопрос: что делать с фильмом? Как эта проблема решается в Голливуде?

Если взять сравнительно недавний (в декабре 2016 года) уход Кэрри Фишер, то, как сказал ее брат Тодд, сыгравшая Лею актриса все равно появится в девятом эпизоде "Звездных войн".

Но вместо того чтобы использовать компьютерную графику (CGI), как это было в случае с Питером Кушингом в фильме "Изгой-один. Звёздные войны: Истории", создатели будут использовать архивные кадры, на которых запечатлена актриса.

Foto: Vida Press

Это, конечно, не первый фильм, который в какой-то мере пострадал от смерти одной из главных его звезд в разгар съемок.

Дон Риклс, известный по голосу Мистера Картофельная голова из трилогии "История игрушек", скончался на прошлой неделе, не завершив озвучку своего героя для четвертого фильма этой серии.

Можно вспомнить и Филипа Сеймура Хоффмана, которому оставалось всего несколько дней, чтобы завершить работу над последним сиквелом "Голодные игры", когда он умер от передозировки наркотиков.

Оливер Рид умер во время съемок "Гладиатора" в 1999 году, Хит Леджер скончался в 2008 году, работая над фильмом "Воображариум доктора Парнаса", а Брэндон Ли был смертельно ранен на съемках фильма "Ворон" в 1993 году.

Foto: Kadrs no filmas

В каждом из этих случаев режиссеры прибегали к разным методам, чтобы продолжить и завершить съемки: переписывание сценария, использование компьютерной графики или привлечение других актеров.

В случае с "Гладиатором" сценарий был переделан так, чтобы включить в него отснятые ранее сцены с Ридом; там также использовали дублёра на общих планах, которому "приделали" с помощью компьютерной графики голову скончавшегося актера. Одним из тех, кто воссоздал Рида на экране, был Роб Харви, отвечавший за спецэффекты на съемках "Гладиатора" и получивший Оскара за эту работу; теперь он возглавляет свою собственную компанию по спецэффектам.

Foto: Kadrs no filmas

"Когда его не стало, нам надо было что-то придумать по поводу концовки фильма, - вспоминает он. - Это все выглядело такой странной затеей, особенно в то время, когда технологии были еще не так развиты". "Мы сели вместе с монтажёром и просмотрели весь отснятый с Оливером материал. Мы хотели найти какие-то реплики, которые были выброшены, или же забракованные дубли, чтобы сделать из этого что-то вразумительное", - продолжает он. "Нам пришлось перезаписать дубли с Расселом [Кроу] на зеленом фоне, а также переснять двери и решетки, чтобы Оливер мог говорить через них с Расселом и фактически вырезать его часть оттуда". "Мы всего лишь "поиграли" с его бородой [для последовательности], а вот голову пришлось вырезать и прилепить к телу двойника, и нам пришлось изрядно с этим повозиться, чтобы это можно было смотреть. Мы пытались сделать это как можно более изящно, и в итоге получилось довольно хитроумно - в плане и сценария, и съемок".

Харви также работал над фильмом Терри Гиллиама "Воображариум доктора Парнаса", где Джонни Депп, Колин Фаррелл и Джуд Лоу заменили Хита Леджера в разных недоснятых эпизодах. "С таким, как этот, фильмом, казалось, что все провалится, - признается Харви. - Но поскольку это ведь фильм Гиллиама, то можно было уговорить кого угодно делать что угодно".

Foto: Kadrs no filmas

Конечно, все это дело затратное. Но в большинстве случаев любое дополнительное производство будет оплачено за счет весьма обстоятельной страховки. Порой можно и вовсе переделать фильм, если нужно. Страховка, покрывающая производство стандартного игрового кино, включает и оплату расходов на случай болезни или травмы актеров.

"В большинстве случаев кто-то ломает ногу и все останавливается на неделю-две, поскольку ты не можешь снимать фильм, пока человек не поправится", - говорит Мэттью Торрибл, заведующий отделом по страхованию в кино- и телеиндустрии из компании Quartz Insurance Brokers Ltd. "В случае смерти страховка оплатит расходы на то, чтобы вы как-то вышли из положения, и на [дополнительный] монтаж; или на пересъёмку с другим актером и необходимые переделки сценария; или оплатит отказ [от производства картины], что покроет все расходы, которые уже сделали на тот момент продюсерские компании", - объясняет он.

Правда, страховщики могут отказаться платить, если актер или актриса умерли от заболевания, о котором было известно еще до начала съемок.

Актеры, скончавшиеся во время съемок:



Мэрилин Монро, "Что-то должно случиться", 1962 г. - не был закончен;



Брюс Ли, "Игра смерти", 1972 г. - первоначально была выпущена незавершенная версия, за которой последовала полнометражная лента в 1978 году с доснятыми после смерти Ли эпизодами;



Натали Вуд, "Мозговой штурм", 1981 г. - завершен с дублершей;



Ривер Феникс, "Дурная кровь", 1993 г. - перемонтирован в 2012-м;



Крис Фарли, "Шрек", 1997 г. - на озвучивание главного героя был приглашен Майк Майерс;



Алия, "Матрица: Перезагрузка", 2001 г. - в роли Зи вместо нее снялась Нона Гей;



Пол Уокер, "Форсаж-7", 2013 г. - завершен с дублёрами, среди которых были и братья Уокера.

Как говорит Торрибл, очень редко бывает так, что съемки фильма приходится сворачивать, ведь все заинтересованы в том, чтобы завершить проект и заработать.

Роб Харви при этом достаточно холодно относится к идее создания героя, целиком сгенерированного с помощью компьютерной графики.

"Полностью компьютерная версия кого-либо - если только это сделано не исключительно для общих планов - будет выглядеть странно. Нам придется поломать голову, но как-то мы эту проблему решим, я думаю," - говорит специалист по поводу нового эпизода "Звездных войн".

"Можно построить сгенерированный при помощи компьютера персонаж, использовать технологию захвата движений из другой сцены и переложить ее на созданную модель, но все равно того самого человека вы не получите", - рассуждает Харви.

Гарт Тва, преподающий производство цифрового кино в лондонском Равенсборн-колледже и пишущий колонку о кино, согласен с этой точкой зрения.

"Что касается Филипа Сеймура Хоффмана, то его привлекательность заключалась не только в лице, что еще можно было бы воссоздать с помощью графики. Но он был одним из наиболее уважаемых актеров своего поколения в Голливуде, поэтому невозможно было бы получить такой же уровень актерского мастерства".

Foto: Kadrs no filmas

Хоффман все-таки появился в двух последних сиквелах "Голодных игр", поскольку большая часть сцен с ним была завершена до его гибели - не без некоторого цифрового кудесничества с имевшимся отснятым материалом.

Однако одна важная сцена, где его персонаж дает напоследок совет Китнисс Эвердин (которую играет Дженнифер Лоуренс), нуждалась в переделке сценария, и в результате этот совет героине излагает персонаж Вуди Харельсона в письме.

Надо ли говорить, что поклонники фильмов повалили в кинотеатры не только для того, чтобы посмотреть продолжение, но и чтобы увидеть, как создатели вышли из положения с героем Хоффмана.

Foto: Kadrs no filmas

"Это прозвучит ужасно бессердечно, но это и так довольно бессердечный бизнес - мне кажется, что студии очень от этого выиграли, - говорит Тва. - Все хотят посмотреть, как получилось; точно так же, как все хотели посмотреть "Темного рыцаря" с Хитом Леджером [который умер до выхода фильма]".

"Таково признание публики и своеобразная бесплатная реклама", - добавляет эксперт.