В главной номинации за лучший фильм представлены "Прибытие" Дени Вильнева, "Любой ценой" Дэвида Маккензи, "По соображениям совести" Мела Гибсона, "Ограды" Дензела Вашингтона, "Скрытые фигуры" Теда Мелфи, "Лев" Гарта Девиса, "Манчестер у моря" Кеннета Лонергана и "Лунный свет" Барри Дженкинса. В этом списке отсутствует "Ла-ла Ленд", который получил 14 других номинаций и стал рекордсменом нынешнего сезона. Ранее такого успеха достигли только фильмы "Все о Еве" и "Титаник".

"Оскар" за лучшую женскую роль будут делить Изабель Юппер ("Она"), Рут Негга ("Любить"), Эмма Стоун ("Ла-ла Ленд"), Натали Портман ("Джеки") и Мэрил Стрип ("Фостер Дженкинс"). Для Стрип это рекордная, 20-я номинация на премию американский киноакадемии.

В числе лучших режиссеров названы Дени Вильнев ("Прибытие"), Мел Гибсон ("По соображениям совести"), Дэмьен Шазэлл ("Ла-ла Ленд"), Кеннет Лонегран ("Манчестер у моря") и Барри Дженкинс ("Лунный свет").

В списке лучших анимационных фильмов года - "Моана", "Кубо. Легенда о самурае", "Моя жизнь как цуккини" и "Зверополис".

На награды за лучшие костюмы претендуют фильмы "Союзники", "Фантастические твари и места их обитания", "Фостер Дженкинс", "Джеки" и "Ла-ла Ленд". За лучший саундтрек могут быть награждены байопик "Джеки", "Ла-ла Ленд", "Лев", "Лунный свет" и "Пассажиры".

В числе номинантов на "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке - картины "Земля моя", "Человек по имени Уве", "Салесман", "Танна" и "Тони Эрдман", представляющие Данию, Швецию, Иран, Австралию и Германию соответственно.

Победители 89-й премии "Оскар" будут названы во время церемонии награждения 26 февраля. Всего статуэтки будут раздаваться в 24 номинациях.