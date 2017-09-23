С 1 октября по воскресеньям в эфире Первого Балтийского канала будет выходить новое шоу "Я могу", в котором примут участие люди, неоднократно подтверждавшие свои достижения в Книге рекордов России и Книге рекордов Гиннесса.

Участники шоу – обладатели невероятной памяти и скорости мышления, сверхчеловеческой выносливости и выдержки, богатырской силы и ловкости, уникального бесстрашия и упорства, необъяснимой интуиции и талантов.

Их никто не судит и не оценивает, они ни с кем не соревнуются и не побеждают за счет осечек конкурентов. Их соперники – они сами: на глазах у телезрителей они должны побить свой личный рекорд.

На сцене в распоряжении участника есть только его необычные способности и несколько минут, чтобы доказать, что нет ничего невозможного. Не так важно, чем он удивит зрителей – будет ли это интеллектуальный вызов, зрелищный трюк, врожденный дар или навык, отточенный годами… Если участник сможет превзойти себя, он получит денежный приз.