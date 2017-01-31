Испанский режиссер Педро Альмодовар назначен президентом жюри 70-го Каннского фестиваля, сообщает Variety.

Как заявили организаторы смотра, работы Альмодовара уже заняли "вечную нишу" в истории кино.

Для режиссера это будет не первое участие в работе фестиваля: в прошлом он был в составе жюри, руководил которым французский актер Жерар Депардье. Пять фильмов Альмодовара участвовали в конкурсных программах, в том числе "Все о моей матери" и "Джульетта".

По словам постановщика, он осознает ответственность своего нового назначения и надеется соответствовать этой работе. Альмодовар пообещал посвятить всего себя поставленной задаче.

Фестиваль будет проходить с 17 по 28 мая.