19 июня на ПБК начинается эксклюзивный премьерный показ документального фильма "Путин" знаменитого американского режиссера Оливера Стоуна. Фильм состоит из четырех частей.

В ходе работы над фильмом Стоун получил беспрецедентные возможности для общения с российским президентом и провел с ним более десятка бесед в течение последних двух лет. Никогда прежде Владимир Путин не общался с иностранным интервьюером столь продолжительно и подробно. Ни одна из тем, интересовавших Стоуна, не была оставлена без ответа.

Во время интервью Владимир Путин ответил на вопросы Стоуна о своей профессиональной карьере, взаимоотношениях с Клинтон, Бушем, Обамой и Трампом, Ельциным, Горбачевым. В беседах говорили также о политическом наследии Сталина, Рейгана и др. О проблемах государственной слежки и о побеге Сноудена в Москву.

На протяжении двух лет собеседники встречались в Кремле, в Сочи, в официальной резиденции президента под Москвой. Фильм предлагает зрителю портрет российского лидера - одного из самых влиятельных игроков на мировой политической арене - во всей его сложности и полноте. В фильме использована хроника ключевых событий, о которых шла речь в интервью.