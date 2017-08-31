С 1 сентября зрители Первого Балтийского канала (ПБК) смогут увидеть новые программы, шоу, фильмы и сериалы, специально подготовленные к новому сезону и пятнадцатилетию работы канала в телеэфире Латвии.

Конец телевизионного лета был богат на события и премьеры новых шоу, пробовали себя в новой роли и ведущие. Популярное вечернее ток-шоу "Пусть говорят" в новом сезоне будет вести Дмитрий Борисов, успешно выступивший в этой роли ведущего в августе. Также будет продолжаться новое шоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым. С новым форматом возвращается программа "Давай поженимся" - бывшие супруги помогут выбрать своим половинам женихов и невест, а любимые зрителямие ведущие оценят этот выбор. Выпуски будут чередоваться с проектом программы о сельских свадьбах. Дневная сетка по будням останется без изменений – новый сезон "Модного приговора" с прежней командой ведущих, "Жить здорово" с Еленой Малышевой, "Мужское/Женское". В ежедневный вечерний эфир возвращается "Вечерний Ургант". Воскресный утренний эфир будет продолжать Юрий Николаев и его программа "Честное слово".

Главным и ярким событием станет шестой сезон популярного музыкального конкурса "Голос" с "золотым" составом ведущих – Дмитрием Биланом, Пелагеей, Александром Градским, Леонидом Агутиным. Новый сезон ждёт поклонников шоу детских талантов "Лучше всех!" с его ведущим Максимом Галкиным по воскресеньям в вечернем прайм-тайме.

Зрителей ждут звёздные сериалы и фильмы – трагический и стильный "Троцкий" с Константином Хабенским в главной роли, детективная драма "Гостиница "Россия" с Екатериной Вилковой, историческая мелодрама "Светлана" о судьбе дочери Сталина, уже сейчас широко обсуждаемое историческое фэнтези "Золотая орда", героический триллер "Зорге" с Александром Домогаровым в главной роли, большая семейная сага "Отчий берег", новые серии "Теста на беременность" и "Нюхача", мелодрама "Медсестра", и долгожданные "Красные браслеты".

Первый Балтийский канал дополнительно подготовил и собственную эксклюзивную программу в рамках поддержки эфира евроконтентом и празднования своего 15-летия. Это новый сезон украинской "Битвы экстрасенсов" и много мелодраматических мини-сериалов – "Царевна Лягушкина", "В бегах", "Похищение Евы", "Поворот наоборот", "Серьезные", "Вместе навсегда", "Спасенная любовь".