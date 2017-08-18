Первый канал не подтвердил появившуюся в некоторых СМИ информацию о закрытии четырех телепроектов: "Контрольной закупки", "Первой студии", "Давай поженимся" и "Модного приговора". Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу канала.

Как РБК рассказали в пресс-службе Первого канала, планов о закрытии упомянутых передач, а также других популярных программ у руководства канала нет.

"Мы понимаем, что новости о Первом люто генерят трафик, но нет, мы не закрываем "Давай поженимся", "Модный приговор", "Контрольную закупку" и "Первую студию", — цитирует РБК комментарий представителей пресс-службы. - На будущее — мы не закрываем и "Поле чудес", КВН, "Что? Где? Когда?" и "Вечернего Урганта". С "Кто хочет стать миллионером" все тоже в порядке. Отлично себя чувствует "Доброе утро". Программа "Время" по-прежнему выходит в 21.00. В "Смаке" не закончились продукты. Дмитрий Крылов покупает билеты в следующее путешествие. "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым собирает отличные рейтинги. Скоро увидите обновленное "Сегодня вечером". Познер, кстати, тоже с нами. Но мы рады, что наши программы настолько популярны, что новость о каждой из них взлетает в топ Яндекса. Коллегам же советуем не выдавать желаемое за действительное".