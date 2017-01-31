"Я чувствую, что пришла пора двигаться дальше", — отметил Капальди. По словам 58-летнего актера, у него есть много других проектов, которыми он хотел бы заняться.

Премьера нового сезона сериала состоится весной 2017 года. Капальди добавил, что последний эпизод "Доктора Кто" с его участием выйдет в конце декабря.

"Доктор Кто" (Doctor Who) — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Он стартовал в ноябре 1963 года на канале "Би-би-си". Съемки были остановлены в 1989 году и возобновились в 2005-м. Главный герой эпопеи — изобретательный инопланетянин Доктор, путешествующий во времени и пространстве на машине под названием ТАРДИС. Роль главного персонажа исполнили более 10 актеров. С 2013 года его играет Питер Капальди, сменивший британца Мэтта Смита.