Как напоминает радио Times, вместе с 12-м доктором проект покидает шоураннер Стивен Моффат. Съемки последнего дня идеолога перезапущенного сериала и исполнителя главной роли эпизода прошли в Кардиффе.

Множество фанатов ждали возле локации возможности попрощаться с Питером Капальди, который впервые появился на экранах в образе космического путешественника в рождественском спецвыпуске 25 декабря 2013 года. После завершения съемок актер с удовольствием пообщался с поклонниками и угостил их пирожными.

На официальном сайте сериала завершение работы над рождественским эпизодом было названо концом целой эпохи. В сообщении отмечается, что вот-вот начнется новая эпоха, которая во многом будет определяться идеями писателя Криса Чибналла.

Питер Капальди был 12-м актером, исполнившим главную роль, - в 2013 году он сменил Мэтта Смита. Среди кандидатов на роль Доктора Кто после объявления об уходе Капальди называли как мужчин - Криса Маршалла, Бена Уишоу, Эндрю Скотта и Идриса Эльбу, так и женщин - Тильду Суинтон, Оливию Колман, Мишель Гомес и Аманду Эббингтон. Впрочем, создатели сериала отрицают намерения сделать доктора женщиной.