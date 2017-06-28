Телекомпания SkyDance объявила о намерении снять сериал по романам классика фантастической литературы Айзека Азимова из цикла "Основание".

Серия романов, посвященных распаду Галактической империи и психоисторику Гэри Селдону, который предвидел развитие событий и смог скорректировать будущее, состоит из семи книг. Изначально "Основание" было трилогией, затем были написаны еще четыре книги. В SkyDance решили перенести на экран события оригинальной трилогии, пишет Deadline.

Как отмечает издание, "Основание" служило источником вдохновения для создателей "Звездных войн" и других научно-фантастических фильмов и сериалов, однако до сих пор никто не экранизировал эти произведения Азимова.

К работе над проектом уже присоединились сценаристы Дэвид Гойер ("Бэтмен. Начало") и Джош Фридман ("Война миров").

Добавим, три года назад в HBO задумывались о съемках сериала по "Основанию", однако сценарист и продюсер Джонатан Нолан, которому канал собирался доверить проект, предпочел сосредоточиться на "Мире Дикого запада".