Компания Amazon Studios объявила о том, что мини-сериал по роману английских писателей Нила Геймана и Терри Пратчетта "Благие знамения" выйдет в 2018 году. По данным The Wrap, автор сценария сериала Нил Гейман также станет исполнительным продюсером проекта. В сериале будет шесть эпизодов.

Роман "Благие знамения" (в других переводах - "Добрые предзнаменования") был написан Терри Пратчеттом и Нилом Гейманом в 1990 году в жанре юмористического городского фэнтези. Для Геймана эта книга стала первым крупным литературным произведением. Роман рассказывает об ангеле и демоне, пытающихся предотвратить библейский Апокалипсис. Русский перевод книги Маргариты Юркан вышел в ноябре 2012 года в издательстве "Эксмо".

Ранее Нил Гейман рассказал, что был против экранизации романа из-за смерти Пратчетта в марте 2015 года. Однако, по словам писателя, он передумал из-за предсмертного письма Пратчетта, в котором тот просил его заняться адаптацией романа самостоятельно.

В конце 1999 года над экранизацией романа "Благие знамения" начал работать британский режиссер и сценарист Терри Гиллиам. В 2002 году работа над сценарием была полностью завершена, на главные роли выбрали Джонни Деппа и Робина Уильямса. Начало съемок было назначено на апрель того же года. Однако фильм в итоге так и не был снят.

Терри Пратчетт скончался в марте 2015 года. Наибольшей популярностью пользуется его цикл сатирического фэнтези "Плоский мир", насчитывающий 40 романов, пять рассказов, четыре карты и атласа, 10 справочников и одну поваренную книгу. По некоторым его произведениям были сняты мультфильмы. Три книги из этого цикла были экранизированы по заказу телеканала Sky: "Санта-Хрякус" (2006), "Цвет волшебства" (2008) и "Опочтарение" (2010).

В мире вышло более 50 миллионов экземпляров книг Пратчетта. В феврале 2009 года Пратчетт, офицер ордена Британской империи, был посвящен королевой Елизаветой II в рыцари-бакалавры.