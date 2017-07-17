Более 40 тысяч граждан России и других стран сообщили депутату Госдумы России Наталье Поклонской о том, что фильм Алексея Учителя "Матильда" оскорбляет их религиозные чувства. Слова парламентария передает РИА Новости в понедельник, 17 июля.

Поклонская отметила, что не может не реагировать на эти обращения. По словам депутата, ее возмущает, что главную роль в ленте исполнил актер, якобы снимавшийся в порнофильмах.

Парламентарий добавила, что в "Матильде" ей также не нравится приписываемая императрице Александре Федоровне любовь к оккультным наукам.

6 июля Поклонская опубликовала в соцсетях ролик с кадрами "порнографических и антихристианских" ролей Ларса Айдингера, сыгравшего в еще не вышедшей "Матильде" цесаревича Николая (в будущем царя Николая II).

Скандал вокруг картины разгорелся в ноябре 2016 года. Тогда Поклонская несколько раз обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм на предмет оскорбления чувств верующих.

Премьера "Матильды" запланирована на 6 октября в Мариинском театре. В широкий прокат картина выйдет 25 октября.