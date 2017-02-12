По словам депутата Госдумы России Натальи Поклонской, на ее имя поступило 20 000 обращений, в том числе из-за границы, с просьбой не допустить проката фильма Алексея Учителя "Матильда" о Николае II и балерине Матильде Кшесинской, передает "Интерфакс".

"Положить в шкаф и забыть, сказать, что я не получала таких обращений, я не имею ни морального, ни законного права", — сказала она. Поклонская также отметила, что не видит смысла в том, чтобы связываться со съемочной командой фильма, так как она "делает свою работу".

Картина до сих пор находится в производстве; ее премьера первоначально была намечена на март этого года — к столетней годовщине Февральской революции, но в конце 2016-го она была перенесена на октябрь, видимо, к годовщине революции уже Октябрьской.

В фильме заняты Данила Козловский (граф Воронцов), Ингеборга Дапкунайте (императрица Мария Федоровна), Сергей Гармаш (император Александр III), а главные роли достались 24-летней польской актрисе Михалине Ольшанской и немецкому актеру Ларсу Айдингеру из берлинского театра "Шаубюне".

"Матильда" еще до выхода стала предметом общественной дискуссии о границах дозволенного художнику и о цензуре в России. Первый трейлер фильма был опубликован в апреле прошлого года, и именно на нем основана большая часть претензий общественников (а также Поклонской) к картине. Летом был организован сбор подписей под соответствующим обращением, осенью активисты пытались получить разрешение на пикет против фильма (но неудачно), и только после подключения Поклонской дело получило широкую огласку.

Официальные представители РПЦ высказывались о картине с умеренным недовольством: например, глава патриаршего совета по культуре архимандрит Тихон Шевкунов говорил, что искажать исторические факты вредно для общественного согласия. При этом церковь не собирается добиваться цензурных ограничений для картины Учителя — об этом RT заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Представители светской власти высказались более определенно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимыми угрозы анонимных экстремистов в адрес режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя, передает ТАСС.