В понедельник 3 апреля 1967 года одновременно в 53 кинотеатрах Москвы прошла премьера фильма Леонида Гайдая "Кавказская пленница". До конца года его посмотрели 76,5 миллиона человек: это четвертое место по кассовым сборам в истории СССР.

К знаменитой комедии стопроцентно подходит еще не вошедшее тогда в обиход слово "культовая".

Двумя годами ранее лидером советского кинопроката (почти 70 млн зрителей) стал фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", поэтому на "Мосфильме" сразу одобрили заявку сценаристов Якова Костюковского и Марка Слободского на продолжение. Однако новые приключения Шурика и комической троицы - Труса, Балбеса и Бывалого - имели все шансы не пройти цензуру и пылиться на полке до перестройки.

В итоге судьбу новой комедии Гайдая решила чистая случайность, и картина "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" все-таки вышла на широкий экран.