Лента "Глиняная яма", над которой народная артистка России Вера Глаголева работала до своей смерти, будет завершена к лету 2018 года. Об этом продюсер фильма Наталья Иванова сообщила ТАСС.

По словам Ивановой, картина завершена на 90 процентов. "Впереди досъемка в Казахстане и пост-продакшн", — отметила она. Продюсер подчеркнула, что Глаголева будет прописана в титрах как режиссер ленты.

"Глиняная яма" — социальная драма, рассказывающая о жизни женщины и двух ее дочерей в провинциальном городе. Она основана на одноименной пьесе Ольги Погодиной-Кузьминой.

Актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни 16 августа. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище.

В 1990 году Глаголева сняла первый фильм в качестве режиссера — мелодраму "Сломанный свет". Ее последней работой стала экранизация пьесы Тургенева "Месяц в деревне" под названием "Две женщины" при участии голливудского актера Ральфа Файнса.