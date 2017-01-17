Изначально утверждалось, что в седьмом сезоне будет семь эпизодов, в восьмом – всего шесть, хотя до сих пор каждый сезон "Игры престолов" состоял из 10 серий.

По словам Блойса, он надеется, что шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс рассмотрят возможность большего количества эпизодов в финальном сезоне. Программный директор HBO отметил при этом, что создатели "Игры престолов" всегда делают то, что, по их мнению, приводит к "лучшей версии шоу".

Премьера восьмого сезона "Игры престолов" ожидается в 2018 году.