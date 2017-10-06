Изображение представляет собой фотографию заявления на визу главного героя, Ньюта Саламандера. Согласно анкете, его профессия — магозоолог. На документе стоит печать Министерства магии, в визе персонажу отказано.
В июле сообщалось, что кинокомпания Warner Bros. раскрыла подробности сюжета "Фантастических тварей 2". Действие сиквела происходит в 1927 году, через несколько месяцев после событий первой ленты.
Также стало известно, что роль молодого Альбуса Дамблдора в картине исполнит британский актер Джуд Лоу.
"Фантастические твари и где они обитают" — спин-офф серии фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере. Сюжет картины разворачивается за 70 лет до событий поттерианы.
Name of Applicant: Newt Scamander, Profession or Occupation: Magizoologist. #MagicInProgress #FantasticBeasts #WizardingWednesdays pic.twitter.com/oMarZbY285— Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) October 4, 2017