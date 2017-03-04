DELFI собрал отзывы зарубежных критиков на только что вышедшую в широкий прокат ленту, премьера которой состоялась на недавнем Берлинском кинофестивале. И это уже говорит само за себя.
Игра Джекмана вполне в стиле Клинта Иствуда — морщины на лице рассказывают историю его пожившего персонажа; Джекман играет Росомаху, как человека в конце жизненного пути, добавляя к своим 48 как минимум еще один десяток лет.
Рейтинг: B | Adam Graham, Detroit News
Единственная причина, по которой этот фильм нельзя назвать самым смелым и впечатляющим фильмом о супергерое последних лет — такова, что это вовсе не фильм о супергерое.
Фильм воспринимает себя чрезвычайно серьезно, с некоторым намеком на извинения за былые грехи данного жанра. Но что еще лучше – в нем есть элемент риска.
Рейтинг: 4 из 4 | Peter Hartlaub, San Francisco Chronicle
"Логан" – это семейная драма, игровой триллер и эпический рассказ о супергерое. Если это действительно последний фильм Джекмана о Росомахе, то он уходит на действительно высокой ноте.
Несмотря на наличие остросюжетных моментов, спокойные части фильма впечатляют намного больше. Ты ощущаешь дух незабвенного "Шоушенка", когда два мужчины проникновенно смотрят друг другу в глаза, выражая платоническую любовь, как это умеют только двое настоящих "Людей Икс". Да, фанат, этот фильм для тебя!
Рейтинг: 6.5 из 10 | Jonathan W. Hickman, Daily Film Fix
Фильм виртуозно играет на человеческих чувствах и скорее всего именно это ты и будешь о нем вспоминать после просмотра.
Сочетание двух "Бегущих по лезвию бритвы", работающих рука об руку, трюков и специальных эффектов — это рецепт для больших кассовых сборов.
Рейтинг: B | Steve Crum, Video-Reviewmaster.com
"Логан" в хорошем смысле является особым фильмом о супергерое. И если Джекман действительно сделает его прощальной лебединой песней Росомахи, то он уйдет триумфально.
Рейтинг: 3 из 4 | Peter Howell, Toronto Star
Фильм жмет на все рычаги, чтобы доставить вам эмоциональное и интеллектуальное удовольствие. Это срабатывает настолько хорошо, что его можно смело назвать лучшим во всей франшизе "Людей Икс", а также лучшим во все более вырождающемся жанре фильмов о супергероях.
Рейтинг: 4 из 5 | Jim Schembri, 3AW