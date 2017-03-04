Кто вы, мистер Логан? На латвийских экранах — мировая премьера и конец трилогии о Росомахе, — одном из самых популярных героев-мутантов из вселенной "Людей Икс". Звучит, как описание фильма для 12-летних, но на самом деле фильм совсем не прост для спин-оффа известного комикса.

DELFI собрал отзывы зарубежных критиков на только что вышедшую в широкий прокат ленту, премьера которой состоялась на недавнем Берлинском кинофестивале. И это уже говорит само за себя.

Игра Джекмана вполне в стиле Клинта Иствуда — морщины на лице рассказывают историю его пожившего персонажа; Джекман играет Росомаху, как человека в конце жизненного пути, добавляя к своим 48 как минимум еще один десяток лет.

Рейтинг: B | Adam Graham, Detroit News

Единственная причина, по которой этот фильм нельзя назвать самым смелым и впечатляющим фильмом о супергерое последних лет — такова, что это вовсе не фильм о супергерое.

Chris Klimek, NPR

Фильм воспринимает себя чрезвычайно серьезно, с некоторым намеком на извинения за былые грехи данного жанра. Но что еще лучше – в нем есть элемент риска.

Рейтинг: 4 из 4 | Peter Hartlaub, San Francisco Chronicle

"Логан" – это семейная драма, игровой триллер и эпический рассказ о супергерое. Если это действительно последний фильм Джекмана о Росомахе, то он уходит на действительно высокой ноте.

Sandy Cohen, Associated Press

Несмотря на наличие остросюжетных моментов, спокойные части фильма впечатляют намного больше. Ты ощущаешь дух незабвенного "Шоушенка", когда два мужчины проникновенно смотрят друг другу в глаза, выражая платоническую любовь, как это умеют только двое настоящих "Людей Икс". Да, фанат, этот фильм для тебя!

Рейтинг: 6.5 из 10 | Jonathan W. Hickman, Daily Film Fix

Фильм виртуозно играет на человеческих чувствах и скорее всего именно это ты и будешь о нем вспоминать после просмотра.

Kurt Loder, Reason Online

Сочетание двух "Бегущих по лезвию бритвы", работающих рука об руку, трюков и специальных эффектов — это рецепт для больших кассовых сборов.

Рейтинг: B | Steve Crum, Video-Reviewmaster.com

"Логан" в хорошем смысле является особым фильмом о супергерое. И если Джекман действительно сделает его прощальной лебединой песней Росомахи, то он уйдет триумфально.

Рейтинг: 3 из 4 | Peter Howell, Toronto Star

Фильм жмет на все рычаги, чтобы доставить вам эмоциональное и интеллектуальное удовольствие. Это срабатывает настолько хорошо, что его можно смело назвать лучшим во всей франшизе "Людей Икс", а также лучшим во все более вырождающемся жанре фильмов о супергероях.

Рейтинг: 4 из 5 | Jim Schembri, 3AW