Иногда они возвращаются. Кинг-Конг вернулся на киноэкраны (в том числе наши) – и в этот раз в роли негламурного обезьяньего бога, который не ценит томных красоток в белых платьях. Уже из ролика ясно, что сантименты можно оставить дома: настоящие монстры должны крушить и ломать.

DELFI собрал некоторые отзывы западных критиков на фильм молодого режиссера Джордана Вот-Робертса, раньше известного лишь по сериалам и независимым лентам. Выводы может сделать сами.

Я пошла посмотреть "Конга: остров черепа" в надежде на порцию тупого, незамысловатого веселья. К сожалению, пока режиссер Джордан Вот-Робертс разбирался с тупой частью, он явно умудрился упустить веселье.

Sarah Boslaugh, Playback:stl

Рейтинг: 4 из 10

Несмотря на то, что в визуальном плане "Конг: остров черепа" – конфетка, его тяга к совершенству и замысловатости убили то волшебство истории, за которым ходили поколения любителей этого фильма.

Bob Bloom, Journal and Courier

Рейтинг: 2.5 из 4

Это хороший пример того, что не всякий режиссер со связями и отличным инди-фильмом в портфолио заслуживает бюджет в 200 миллионов.

Alistair Harkness, Scotsman

Рейтинг: 1 из 5

Лучший фильм о монстре за последние годы, добавивший энергии и трепета к сюжетной линии, содержащей все ожидаемые нами ингредиенты. Давно я так не развлекался на фильме, который это и обещал.

Leonard Maltin, leonardmaltin.com

Фильм развлекательный и относится сам к себе с определенной долей юмора. К тому же, отличная идея добавить к масштабному фильму о монстрах таких прекрасных актеров как Джон Гудман, Сэмюэль Л.Джексон и Том Хиддлстон .

Richard Roeper, Chicago Sun-Times

Рейтинг: 3/4

"Конг: остров черепа" масштабный и громкий фильм класса Б с вкраплениями житейской мудрости и визуальной утонченности, усиленный самой гигантской версией Кинг-Конга со времен дебюта этой обезьяны в кино в 1933 году.

Ann Hornaday, Washington Post

Рейтинг: ¾

Битвы монстров обеспечивают тот самый вау-эффект, который позволяет фильму держать вас в напряжении. Но все что происходит в перерывах – настолько незначительно, что в итоге вовсе не важно, кого убьют, а кто выживет; кого съедят, разорвут на куски или взорвут.

Kyle Smith, New York Post

Рейтинг: 2/4

Большой и шумный монстр несмотря на всю свою громогласность вызывает некие теплые чувства. Это хорошо описывает, как самого Кинг-Конга, так и весь новый фильм киносерии, которая началась 80 с лишним лет назад.

Jim Slotek, Toronto Sun

Рейтинг: 3.5 из 5

Стало сюрпризом, что "Остров черепа" не только раз в десять круче нового "Парка Юрского периода", но еще и изящно поставленный киноспектакль о первобытном чудовище.

Owen Gleiberman, Variety

Полностью реалистичные существа на экране уже не являются чем-то удивительным. Но режиссеры визуальных эффектов, в частности, – Стивен Розенбаум и Джефф Уайт, создали такие бои монстров, которые не только сверхдостоверны, но и наполнены неожиданными и часто ужасно смешными моментами.

Todd McCarthy, The Hollywood Reporter