DELFI собрал некоторые отзывы западных критиков на фильм молодого режиссера Джордана Вот-Робертса, раньше известного лишь по сериалам и независимым лентам. Выводы может сделать сами.
Я пошла посмотреть "Конга: остров черепа" в надежде на порцию тупого, незамысловатого веселья. К сожалению, пока режиссер Джордан Вот-Робертс разбирался с тупой частью, он явно умудрился упустить веселье.
Sarah Boslaugh, Playback:stl
Рейтинг: 4 из 10
Несмотря на то, что в визуальном плане "Конг: остров черепа" – конфетка, его тяга к совершенству и замысловатости убили то волшебство истории, за которым ходили поколения любителей этого фильма.
Bob Bloom, Journal and Courier
Рейтинг: 2.5 из 4
Это хороший пример того, что не всякий режиссер со связями и отличным инди-фильмом в портфолио заслуживает бюджет в 200 миллионов.
Alistair Harkness, Scotsman
Рейтинг: 1 из 5
Лучший фильм о монстре за последние годы, добавивший энергии и трепета к сюжетной линии, содержащей все ожидаемые нами ингредиенты. Давно я так не развлекался на фильме, который это и обещал.
Leonard Maltin, leonardmaltin.com
Фильм развлекательный и относится сам к себе с определенной долей юмора. К тому же, отличная идея добавить к масштабному фильму о монстрах таких прекрасных актеров как Джон Гудман, Сэмюэль Л.Джексон и Том Хиддлстон .
Richard Roeper, Chicago Sun-Times
Рейтинг: 3/4
"Конг: остров черепа" масштабный и громкий фильм класса Б с вкраплениями житейской мудрости и визуальной утонченности, усиленный самой гигантской версией Кинг-Конга со времен дебюта этой обезьяны в кино в 1933 году.
Ann Hornaday, Washington Post
Рейтинг: ¾
Битвы монстров обеспечивают тот самый вау-эффект, который позволяет фильму держать вас в напряжении. Но все что происходит в перерывах – настолько незначительно, что в итоге вовсе не важно, кого убьют, а кто выживет; кого съедят, разорвут на куски или взорвут.
Kyle Smith, New York Post
Рейтинг: 2/4
Большой и шумный монстр несмотря на всю свою громогласность вызывает некие теплые чувства. Это хорошо описывает, как самого Кинг-Конга, так и весь новый фильм киносерии, которая началась 80 с лишним лет назад.
Jim Slotek, Toronto Sun
Рейтинг: 3.5 из 5
Стало сюрпризом, что "Остров черепа" не только раз в десять круче нового "Парка Юрского периода", но еще и изящно поставленный киноспектакль о первобытном чудовище.
Полностью реалистичные существа на экране уже не являются чем-то удивительным. Но режиссеры визуальных эффектов, в частности, – Стивен Розенбаум и Джефф Уайт, создали такие бои монстров, которые не только сверхдостоверны, но и наполнены неожиданными и часто ужасно смешными моментами.