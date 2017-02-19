На латвийские экраны выходит новый раунд лего-беспредела под названием "Лего Фильм:Бэтмэн:". Лента может изначально показаться кому-то несерьезным детским зрелищем, однако западные критики, отзывы которых мы представляем вашему вниманию, были практически единодушны.

DELFI пришлось постараться, чтобы найти отрицательные рецензии. Как говорится, – no comments.

Для детского кино, которое, по сути, рассказывает о пластиковых игрушках с главным злодеем по имени Король-Приправа (он стреляет кетчупом и горчицей из специального ружья, о да) – фильм прекрасен!

Рейтинг: 4/5

Rohan Naahar, Hindustan Times

Думаю, что фильм обязательно номинируют на лучший анимационный фильм 2017, и он также может войти в парочку-другую списков "10 лучших фильмов" вообще. Фильм смешной, умный и эмоционально сильный благодаря пониманию сути человеческой природы.

Рейтинг: A

Robert Roten, Laramie Movie Scope

История, которая всячески стремится подчеркнуть важность семьи и солидарности, быстро крошится в своей попытке поднимать настроение.

Рейтинг: 2.5/5

Luis Fernando Galván, En Filme

В целом все работает, и хотя шутки местами не совсем свежи и слегка затянуты, – общие усилия достойны уважения.

Рейтинг: 3.5/5

Marija Loncarevic, Cairo360

Обычная проблема для продолжения, в отличие от его оригинального предшественника (имеется ввиду первый "Лего. Фильм" 2014 года — прим. DELFI), – новизна ушла. В то время как этот "Бэтмэн" также имеет право называться лего-фильмом, после просмотра остается чувство, что одного кинолего было вполне достаточно.

Рейтинг: C-

Stephen Schaefer, Boston Herald

Это лучший театрализованный Бэтмэн со времен "Темного рыцаря" Кристофера Нолана!

Felix Vasquez Jr., Cinema Crazed

Веселый, неистово развлекательный фильм, мгновенно пролетающий за 104 минуты и не заставляющий вас потом еще долго напевать какую-нибудь ужасную песенку. Сборка не требуется.

Рейтинг: ¾

Chris Knight, National Post

Несмотря на ваш возраст, пол и остальные личные характеристики, если вы хотя бы немного интересовались Бэтмэном, вы отлично проведете время за просмотром этой веселой и очаровательной картины.

Рейтинг: 3.5/4

Mike McGranaghan, Aisle Seat