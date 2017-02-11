Портал Delfi изучил отзывы о фильме маститых и не очень критиков, которые приводятся "как есть", оставляя читателям простор для фантазии и решения — смотреть или не смотреть.
Мило, что во втором фильме два фотогеничных главных героя относятся к сексу как к приятному занятию, а не как к обременительной обязанности. Однако, в целом фильм похож на нежелательное сотрудничество Hallmark (телеканал фильмов для семейного просмотра, - прим. DELFI) и Playboy Channels.
После приятного сюрприза, которым стали для меня "Пятьдесят оттенков серого", я разочарован "На пятьдесят оттенков темнее".
Рейтинг: 2 из 5
Сиквел априори интереснее, так как за ним стоит история первого фильма. Но на "На пятьдесят оттенков темнее" оказался куда тупее, потому что главные герои ничего не вынесли из первого фильма и продолжают те же самые нездоровые отношения.
Fred Topel, We Live Entertainment
Любому, кто когда-либо чувствовал прикосновение другого человека, фильм покажется скучным, холодным и почти фригидным.
Рейтинг: 1.5 из 5
James Marsh, South China Morning Post
Это душещипательное повествование, в котором люди из темного прошлого Грея выходят на первый план, прекрасно бы вписалось в 15-минутный формат телевизионной мыльной оперы.
Рейтинг: 3 из 5
Потрясающе, зубодробительно плохо!
Рейтинг: 0 из 4
"На пятьдесят оттенков темнее" обязателен к просмотру не из-за своего готического эротизма, а из-за своей возведенной в абсолют вялости.
Рейтинг: 1 из 5
"Для фильма, который должен был оказаться полным мусором, "На пятьдесят оттенков темнее" предлагает порядочную порцию пищи для размышления.
Рейтинг: 3 из 5
Несмотря на удручающе поверхностный характер, предсказуемый сюжет и неуклюжие диалоги, в фильме есть и некоторые светлые моменты. Давайте будем честными: никто не ожидал, что "На пятьдесят оттенков темнее" будут "Крестным отцом 2", но по крайней мере это не продолжение "Основного инстинкта" (Сиквел "Основного инстинкта" в свое время был в прах разруган критиками, - прим. DELFI).
Рейтинг: 2.5 из 5