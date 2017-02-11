На латвийских экранах появилась новинка с отчетливо "клубничным" привкусом: "На пятьдесят оттенков темнее", - продолжение эротической мелодрамы "Пятьдесят оттенков серого", снятого по одноименному и очень нашумевшему бестселлеру британской писательницы Э.Л. Джеймс.

Портал Delfi изучил отзывы о фильме маститых и не очень критиков, которые приводятся "как есть", оставляя читателям простор для фантазии и решения — смотреть или не смотреть.

Мило, что во втором фильме два фотогеничных главных героя относятся к сексу как к приятному занятию, а не как к обременительной обязанности. Однако, в целом фильм похож на нежелательное сотрудничество Hallmark (телеканал фильмов для семейного просмотра, - прим. DELFI) и Playboy Channels.

Alonso Duralde, TheWrap

После приятного сюрприза, которым стали для меня "Пятьдесят оттенков серого", я разочарован "На пятьдесят оттенков темнее".

Рейтинг: 2 из 5

Matt Neal, The Standard

Сиквел априори интереснее, так как за ним стоит история первого фильма. Но на "На пятьдесят оттенков темнее" оказался куда тупее, потому что главные герои ничего не вынесли из первого фильма и продолжают те же самые нездоровые отношения.

Fred Topel, We Live Entertainment

Любому, кто когда-либо чувствовал прикосновение другого человека, фильм покажется скучным, холодным и почти фригидным.

Рейтинг: 1.5 из 5

James Marsh, South China Morning Post

Это душещипательное повествование, в котором люди из темного прошлого Грея выходят на первый план, прекрасно бы вписалось в 15-минутный формат телевизионной мыльной оперы.

Рейтинг: 3 из 5

John Lui, The Straits Times

Потрясающе, зубодробительно плохо!

Рейтинг: 0 из 4

Rafer Guzman, Newsday

"На пятьдесят оттенков темнее" обязателен к просмотру не из-за своего готического эротизма, а из-за своей возведенной в абсолют вялости.

Рейтинг: 1 из 5

Geoffrey Macnab, Independent

"Для фильма, который должен был оказаться полным мусором, "На пятьдесят оттенков темнее" предлагает порядочную порцию пищи для размышления.

Рейтинг: 3 из 5

Jake Wilson, The Age

Несмотря на удручающе поверхностный характер, предсказуемый сюжет и неуклюжие диалоги, в фильме есть и некоторые светлые моменты. Давайте будем честными: никто не ожидал, что "На пятьдесят оттенков темнее" будут "Крестным отцом 2", но по крайней мере это не продолжение "Основного инстинкта" (Сиквел "Основного инстинкта" в свое время был в прах разруган критиками, - прим. DELFI).

Рейтинг: 2.5 из 5

James Croot, Stuff.co.nz