"Не будем ходить вокруг да около. Фильм Сарика Андреасяна "Защитники" - это плохо. Впрочем, кто бы сомневался. Вопрос в другом: насколько это плохо? Максимально. Хуже, чем можно представить".
Рейтинг: 1 из 5
"Защитники" — идеальный пример карго-культа: когда в надежде привлечь самолеты строятся аэропорты из соломы и пальмовых листьев. Андреасян построил из фанеры целый аэроплан, который должен, по замыслу автора, взлететь на горючем патриотизма, но на расстоянии, с земли, обязан при этом выглядеть в точности как иностранный "Боинг".
"Защитники" представляют собой бездарный киномусор, ценности в котором не больше, чем в любой из серий Power Rangers двадцатилетней давности. Гордиться тем, что в российском кино теперь есть такая супергероика — это все равно, что на полном серьезе хвастаться висящей на двери туалета репликой "Джоконды" и недоумевать, зачем какие-то идиоты ездят смотреть на нее в Лувр.
Рейтинг: 2 из 10
"Бессмысленно и беспощадно. Это даже не "так плохо, что даже хорошо". Запороты все хоть какие-то потенциально интересные идеи. Экшен скучный и насквозь вторичный, и это при том, что у героев есть суперскорость и управление землёй."
Александр Стрепетилов, Мир Фантастики
"Трейлеры вобрали в себя все самое хорошее, что есть в "Защитниках". Кинотеатрам осталось все остальное: никудышные спецэффекты, неуместная музыка, размытые задники, плавающий грим на злодее и четыре боевые сцены общим хронометражем в двадцать минут."
Рецензии от простых зрителей можно также оценить тут