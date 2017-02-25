На латвийских экранах появился первый российский фильм про супергероев - ответ голливудским "Мстителям". Фильм, трейлеры которого получили неоднозначную оценку, вышел в прокат 23 февраля без обычных предпоказов для прессы. Портал Delfi собирает немногочисленные пока отзывы на ленту режиссера Сарика Андреасяна.

"Не будем ходить вокруг да около. Фильм Сарика Андреасяна "Защитники" - это плохо. Впрочем, кто бы сомневался. Вопрос в другом: насколько это плохо? Максимально. Хуже, чем можно представить".

Алексей Литовченко, Rg.ru

Рейтинг: 1 из 5

"Защитники" — идеальный пример карго-культа: когда в надежде привлечь самолеты строятся аэропорты из соломы и пальмовых листьев. Андреасян построил из фанеры целый аэроплан, который должен, по замыслу автора, взлететь на горючем патриотизма, но на расстоянии, с земли, обязан при этом выглядеть в точности как иностранный "Боинг".

Антон Долин, Meduza

"Защитники" представляют собой бездарный киномусор, ценности в котором не больше, чем в любой из серий Power Rangers двадцатилетней давности. Гордиться тем, что в российском кино теперь есть такая супергероика — это все равно, что на полном серьезе хвастаться висящей на двери туалета репликой "Джоконды" и недоумевать, зачем какие-то идиоты ездят смотреть на нее в Лувр.

Антон Коляго, Котонавты

Рейтинг: 2 из 10

"Бессмысленно и беспощадно. Это даже не "так плохо, что даже хорошо". Запороты все хоть какие-то потенциально интересные идеи. Экшен скучный и насквозь вторичный, и это при том, что у героев есть суперскорость и управление землёй."

Александр Стрепетилов, Мир Фантастики

"Трейлеры вобрали в себя все самое хорошее, что есть в "Защитниках". Кинотеатрам осталось все остальное: никудышные спецэффекты, неуместная музыка, размытые задники, плавающий грим на злодее и четыре боевые сцены общим хронометражем в двадцать минут."

Егор Московитин, Афиша

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