До латвийских экранов добрался голливудский блокбастер "Великая стена" (The Great Wall) с Мэттом Дэймоном в главной роли. Портал Delfi изучает отзывы кинокритиков об этой картине.

Задолго до американской премьеры, которая состоялась в конце ушедшего года, фильм преподносился как знаковый: самый дорогой голливудский блокбастер, снятый в Китае ($150 млн); едва ли не первый англоязычный фильм знаменитого китайского режиссера Чжан Имоу (Дом летающих кинжалов); бывший умница Уилл Хантинг впервые пробует себя в жанре а-ля фэнтэзи и т.п. Однако, оценив фильм, критики сошлись во мнении, что поднятая шумиха вокруг первого "восточного" проекта кинокомпании Legendary Pictures, не соответствует содержанию.

"Великая Стена" не планировалась как лента, не вызывающая эмоций. Просто она понятия не имеет, какие усилия приложить, чтобы этого не произошло", – припечатывает картину Мэттью Монэгл из Film School Rejects .

"Даже именитый режиссер Чжан Имоу, приглашенный для поднятия престижа проекта, не смог спасти эту попытку сойти за Голливуд", – разочарован Джош Лю из сингапурского издания The Straits Times.

"Великую стену" легко можно назвать наименее интересным и трогающим за душу проектом в карьере как самого режиссера, так и участвующим в нем звезд", – резюмирует Кларенс Цуи из Hollywood Reporter.

В то же время, многие признают, что, вероятно, нельзя требовать от подобного развлекательного фильма спектра эмоций, обычно присущих фильмам Чжана Имоу.

"Чжан, вероятно, создал именно то, что от него требовалось – визуальное пиршество, не знающее границ в показе выдуманной, мистической древней культуры" – смягчает свою итоговую позицию влиятельный Hollywood Reporter.

Остальные критики также всячески подчеркивают визуальную составляющую фильма, как его самую сильную сторону.

"Одновременно футуристическое и историческое, именно визуальное пиршество спасает фильм, в то время как Чжан включает в картину множество обещанных "китайских элементов", в том числе и прекрасные кадры традиционных латерн, взлетающих в небеса на похоронах одного из героев", – пишет Хелен Роксбург из Guardian.

"Несмотря на то, что "Великая стена" – фильм нахальный и достигающий кросс-культурного понимания лишь на самом базовом уровне, тем не менее он показывает умение режиссера создать визуальное великолепие", – согласен с ней Джеймс Марш из South China Morning Post.

"Это эпическое зрелище на тему войны, ее последствий и изощренного оружия, дополненное высококачественным кинематографом и визуальными эффектами", – и вовсе нахваливает ленту Махмуд Махди из FilmGamed.

"Чжан Имоу умело придает "Великой стене" вид и ощущение голливудского блокбастера, но его характерная тяга к визуальному ослеплению, его дар передавать тонкие отношения и пульсирующие страсти попираются смертельно-серьезной эпической сюжетной линией", – глубокомысленно изрекает Мэгги Ли из популярного издания Variety.

Вывод: Если вы испытываете ностальгию по безбашенным летающими бойцам, а также сражающим наповал крутым CGI-эффектам, вполне вероятно, что "Великая стена" придется вам по вкусу. А если любите и знаете работы "раннего" Чжана Имоу, где великолепная визуализация была накрепко увязано с отношениями и эмоциями главных героев, вам все же лучше остаться дома.