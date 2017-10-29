Комиксов на киноэкране меньше не становится, скорее наоборот. На этой неделе до Латвии добралась новинка от студии Marvel – "Тор: Рагнарёк". Кто смотрел предыдущие серии кинокомикса о боге-громовержце, вероятно уже давно в курсе, кто это и "с чем его едят".

Но если вы даже не слышали о Мстителях, то не огорчайтесь – сюжет третьего "Тора" развивается отдельно от предыдущих фильмов Marvel. Кроме того, сейчас модно собирать разных супергероев вместе, и кого-то вы все же да узнаете. В этой серии, например, можно лицезреть зеленого Халка или полюбившегося многим доктора Стрэнджа.

В этот раз картину доверили новозеландскому режиссеру Тайке Вайтити, ранее не имевшему дела с блокбастерами. Предыдущие два фильма о Торе не стали большими хитами, но, судя по отзывам критиков, режиссер справился со своей непростой задачей, сняв едва ли не самый смешной фильм из вселенной Marvel.

"Рагнарёк" ближе всех приблизился к чистой комедии. "Стражи Галактики", "Человек-паук: Возвращение домой" и даже "Человек-муравей" выдержали баланс между абсурдом и серьезностью, но третьему Тору это не совсем удалось.

Brian Truitt, USA TODAY

"Тор: Рагнарёк" - это просто лучший из трех фильмов , потому что его сценаристы и я, наконец, кажется, согласны друг с другом: фильмы о Торе – абсурдны.

Peter Debruge, Variety.com

Режиссер не смог подобрать ключи к тому, чтобы сделать Тора более впечатляющим персонажем, но он нашел пути обхода и все же смог сделать этот фильм местами весьма вдохновляющим.

Jordan Ruimy, World of Reel

Рейтинг: C+

"Рагнарёк" – тупой, китчевый, но самый веселый и чисто развлекательный фильм из всех трех фильмов о Торе; отмеченный уникальным дизайном, синте-попом из 80-х и сборкой энергичных персонажей. Прекрасная химия между Тором, Халком и Валькирией придает жизни всем этим визуальным спецэффектами.

Jim Vejvoda, IGN.com

"Рагнарёк" - это сбивающий с толку коктейль из буйных цветов и безумных выходок, которые кажутся нереальными. Не старайтесь загнать его в рамки, и вы обнаружите не только очередное пополнение киновселенной Mаrvel , но и одну из самых приятных комедий года.

James Dyer, Empire

"Рагнарёк" нашпигован невероятными космическими кораблями и шумными битвами, но эти экстравагантные излишества скорее приводят к привыканию, чем насыщают энергией. Даже бедный Тор кажется потерянным во всем этом, а он вроде как должен быть звездой.

Stephanie Zacharek, TIME Magazine

В фильме гораздо больше монстров, спецэффектов и взрывов, чем того требуется. Но режиссер Тайка Вайтити и звезда фильма Крис Хемсворт гонят эту вечеринку на полной скорости, будто сейчас конец 90-х и Рагнарёк (здесь имеется ввиду гибель всей вселенной, - прим Delfi) никогда не придет. Хорошие времена.

Peter Travers, Rolling Stone

Рейтинг: 3/4

Начнете ворчать и возненавидите этот фильм. А если приклеить на лицо улыбку, то она точно там останется до конца.

Nigel Andrews, Financial Times

Рейтинг: 3/5

Сердце фильма бьется под звуки Led Zeppelin's "Immigrant Song", да и сам он похож на рок-н-ролл с супергероями, приправленный комедийный акцентом от Вайтити.

James Mottram, South China Morning Post

Рейтинг: 4/5

Третий выход оказался очень удачным для Тора, поскольку "Рагнарёк"

— лучший на сегодняшний день фильм по мотивам скандинавской мифологии и еще один подарок от Marvel, который вы точно не захотите пропустить!

Neil Soans, The Times of India

Рейтинг: 4/5

Нет ничего удивительного в том, что режиссер независимого кино смог вытащить на свет божий из материала Marvel более человечную сторону.

Jason Di Rosso, The Final Cut

Прекрасно сбалансированный фильм, с отличным ритмом, увлекательным сценарием и безупречной подачей со стороны актеров и режиссера. Лучшее развлечение на неделе!

Jamie East, The Sun (UK)

Рейтинг: 4/5