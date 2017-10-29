Но если вы даже не слышали о Мстителях, то не огорчайтесь – сюжет третьего "Тора" развивается отдельно от предыдущих фильмов Marvel. Кроме того, сейчас модно собирать разных супергероев вместе, и кого-то вы все же да узнаете. В этой серии, например, можно лицезреть зеленого Халка или полюбившегося многим доктора Стрэнджа.
В этот раз картину доверили новозеландскому режиссеру Тайке Вайтити, ранее не имевшему дела с блокбастерами. Предыдущие два фильма о Торе не стали большими хитами, но, судя по отзывам критиков, режиссер справился со своей непростой задачей, сняв едва ли не самый смешной фильм из вселенной Marvel.
"Рагнарёк" ближе всех приблизился к чистой комедии. "Стражи Галактики", "Человек-паук: Возвращение домой" и даже "Человек-муравей" выдержали баланс между абсурдом и серьезностью, но третьему Тору это не совсем удалось.
Brian Truitt, USA TODAY
"Тор: Рагнарёк" - это просто лучший из трех фильмов , потому что его сценаристы и я, наконец, кажется, согласны друг с другом: фильмы о Торе – абсурдны.
Peter Debruge, Variety.com
Режиссер не смог подобрать ключи к тому, чтобы сделать Тора более впечатляющим персонажем, но он нашел пути обхода и все же смог сделать этот фильм местами весьма вдохновляющим.
Jordan Ruimy, World of Reel
Рейтинг: C+
"Рагнарёк" – тупой, китчевый, но самый веселый и чисто развлекательный фильм из всех трех фильмов о Торе; отмеченный уникальным дизайном, синте-попом из 80-х и сборкой энергичных персонажей. Прекрасная химия между Тором, Халком и Валькирией придает жизни всем этим визуальным спецэффектами.
Jim Vejvoda, IGN.com
"Рагнарёк" - это сбивающий с толку коктейль из буйных цветов и безумных выходок, которые кажутся нереальными. Не старайтесь загнать его в рамки, и вы обнаружите не только очередное пополнение киновселенной Mаrvel , но и одну из самых приятных комедий года.
James Dyer, Empire
"Рагнарёк" нашпигован невероятными космическими кораблями и шумными битвами, но эти экстравагантные излишества скорее приводят к привыканию, чем насыщают энергией. Даже бедный Тор кажется потерянным во всем этом, а он вроде как должен быть звездой.
Stephanie Zacharek, TIME Magazine
В фильме гораздо больше монстров, спецэффектов и взрывов, чем того требуется. Но режиссер Тайка Вайтити и звезда фильма Крис Хемсворт гонят эту вечеринку на полной скорости, будто сейчас конец 90-х и Рагнарёк (здесь имеется ввиду гибель всей вселенной, - прим Delfi) никогда не придет. Хорошие времена.
Peter Travers, Rolling Stone
Рейтинг: 3/4
Начнете ворчать и возненавидите этот фильм. А если приклеить на лицо улыбку, то она точно там останется до конца.
Nigel Andrews, Financial Times
Рейтинг: 3/5
Сердце фильма бьется под звуки Led Zeppelin's "Immigrant Song", да и сам он похож на рок-н-ролл с супергероями, приправленный комедийный акцентом от Вайтити.
James Mottram, South China Morning Post
Рейтинг: 4/5
Третий выход оказался очень удачным для Тора, поскольку "Рагнарёк"
— лучший на сегодняшний день фильм по мотивам скандинавской мифологии и еще один подарок от Marvel, который вы точно не захотите пропустить!
Neil Soans, The Times of India
Рейтинг: 4/5
Нет ничего удивительного в том, что режиссер независимого кино смог вытащить на свет божий из материала Marvel более человечную сторону.
Jason Di Rosso, The Final Cut
Прекрасно сбалансированный фильм, с отличным ритмом, увлекательным сценарием и безупречной подачей со стороны актеров и режиссера. Лучшее развлечение на неделе!
Jamie East, The Sun (UK)
Рейтинг: 4/5