Премьера девятого эпизода "Звездных войн" перенесена на 20 декабря 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте киносаги.

Ранее компании Disney и Lucasfilm планировали премьеру фильма на 24 мая 2019 года. О причинах задержки не сообщается.

5 сентября стало известно, что Колин Треворроу покинул кресло режиссера фильма из-за творческих разногласий с Lucasfilm. Через неделю, 12 сентября, его место занял Джей Джей Абрамс, снявший седьмую часть эпопеи "Пробуждение силы".

21 июня режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер отказались от работы над спин-оффом серии "Звездные войны" о молодости контрабандиста Хана Соло. Как уточнила глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, причиной стали "несовпадение творческого видения у продюсеров и кинематографистов".

"Звездные войны" — фантастическая киноэпопея, которая на данный момент состоит из семи эпизодов и спин-оффа. Производство очередного эпизода саги должно начаться в январе 2018-го.