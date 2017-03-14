Телеканал CBS запустил в производство сериал "Шелдон" (Sheldon), приквел ситкома "Теория большого взрыва", пишет The Hollywood Reporter.

Первый сезон будет выходить в 2017-2018 годах. Количество эпизодов пока не раскрывается.

Создатели оригинального сериала Чак Лорри и Стивен Моларо начали набирать актеров для съемок. На роль молодого Шелдона Купера назначен девятилетний Иэн Армитаж (мини-сериал "Большая маленькая ложь"). Роль матери главного героя исполнит актриса Зои Перри (сериалы "Анатомия страсти" и "Частная практика").

В феврале сообщалось, что "Теория большого взрыва" получит еще два сезона. Сериал выходит с 2007 года и насчитывает десять сезонов. Он считается одним из самых популярных ситкомов в США.