Кинопродюсер Дэвид Эллисон опроверг слухи о том, что серия фильмов "Терминатор" не получит продолжения. Его слова передает The Guardian.

"Могу сказать, что мы приняли решение относительно будущего франшизы, и, поверьте мне, это невероятно яркое будущее. Думаю, это будет продолжение того, что поклонники так ждали со времени ленты "Терминатор 2: Судный день", — заявил продюсер. По его словам, официальный анонс появится в этом году.

Ранее в СМИ появились сообщения, что компания Paramount Pictures отложила на неопределенный срок планы по созданию шестой части франшизы.

Пятая часть серии, картина "Терминатор: Генезис" Алана Тэйлора вышла на экраны летом 2015-го и собрала по всему миру 440 миллионов долларов. Фильм, в котором Арнольд Шварценеггер вернулся к роли робота-убийцы Т-800, был неоднозначно принят прессой и зрителями.

Франшиза "Терминатор" повествует о войне сети управляемых искусственным интеллектом суперкомпьютеров "Скайнет" и остатков порабощенного ею человечества. Ленты серии собрали в прокате более 1,4 миллиарда долларов. Первую часть Джеймс Кэмерон снял в 1984 году.