"Могу сказать, что мы приняли решение относительно будущего франшизы, и, поверьте мне, это невероятно яркое будущее. Думаю, это будет продолжение того, что поклонники так ждали со времени ленты "Терминатор 2: Судный день", — заявил продюсер. По его словам, официальный анонс появится в этом году.
Ранее в СМИ появились сообщения, что компания Paramount Pictures отложила на неопределенный срок планы по созданию шестой части франшизы.
Пятая часть серии, картина "Терминатор: Генезис" Алана Тэйлора вышла на экраны летом 2015-го и собрала по всему миру 440 миллионов долларов. Фильм, в котором Арнольд Шварценеггер вернулся к роли робота-убийцы Т-800, был неоднозначно принят прессой и зрителями.
Франшиза "Терминатор" повествует о войне сети управляемых искусственным интеллектом суперкомпьютеров "Скайнет" и остатков порабощенного ею человечества. Ленты серии собрали в прокате более 1,4 миллиарда долларов. Первую часть Джеймс Кэмерон снял в 1984 году.