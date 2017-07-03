Об этом заявила звукорежиссер Паула Файрфилд на первом фанатском фестивале Con of Thrones в Нэшвилле.

Первые шесть сезонов сериала состояли из 10 эпизодов. Количество серий в седьмой и восьмой части было сокращено до семи и шести соответственно.

По словам Файрфилд, длительность серий в восьмом сезоне может достичь 80 минут и больше. Обычно эпизод "Игры престолов" продолжается 60 минут. Ранее стало известно, что в седьмом сезоне будут самая длинная и самая короткая серии в истории этого шоу.

Премьера седьмой части состоится 16 июля.