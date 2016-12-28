Прежде всего динамики шоу добавит крошечный Ватсон, который будет представлен публике в первой серии четвертого сезона. "Это не значит, что "Шерлок" теперь рассказывает о двух мужчинах, женщине и ребенке. Но мы повеселимся", - уточнил Гэтисс в интервью TV Line.

Предполагается, что источником веселья станет Шерлок Холмс, который с помощью своего аналитического ума попытается разобраться в иррациональных действиях младенца.

Ответственными на нуар в новых сериях назначены обладатель "Эмми" Тоби Джонс в роли Калвертона Смита и непреходящая Немезида Шерлока - Мориарти в исполнении Эндрю Скотта. "Он мертв. Мы говорили об этом много раз. Никто не верит, но он мертв", - прояснил судьбу злодея-консультанта Марк Гэтисс, добавив, что тот вернется в игру с помощью видео.

Что касается перспектив продления сериала, то, напоминает издание, исполнитель роли Шерлока Бенедикт Камбербэтч уже намекал, что четвертый сезон может оказаться завершающим, да и последняя серия сезона получила название The Final Problem по рассказу Артура Конана Дойля "Последнее дело Шерлока Холмса", в котором сообщалось о гибели главного героя. Впрочем, позже Холмс оказался жив и фигурировал еще в 40 рассказах.

Гэтисс не дал прямого ответа на вопрос о том, будет ли нынешний сезон сериала последним. "Мы, честно говоря, не знаем. Мы очень довольны этими тремя эпизодами. И хотели бы продолжить. Просто было по-настоящему трудно совместить графики каждого. Это был настоящий кошмар - распланировать съемки этого сезона. Никто не собирается уходить, несмотря на то, что успех "Доктора Стрэнджа" еще долго не даст Бенедикту передышки", - рассказал продюсер.

Марк Гэтисс добавил, что с самого начала он и другие создатели "Шерлока" думали о том, как было бы здорово завершить проект, когда Бенедикт Камбербэтч и исполнитель роли Джона Ватсона Мартин Фримен достигнут возраста Бэзила Рэтбоуна и Найджела Брюса. Эти актеры играли главных героев в британском сериале "Приключения Шерлока Холмса" 1930-1940-х годов. Рэтбоун в последний раз примерил образ детектива, когда ему было 54 года. Отметим, Камбербэтчу в настоящее время 40 лет.

Первая серия сериала с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом (доктор Ватсон) в главных ролях вышла на канале BBC в 2010 году. Авторы сериала - Марк Гэтисс и Стивен Моффат. В 2011 году проект получил телевизионную премию BAFTA в категории "Лучший драматический сериал".

Второй сезон был показан в январе 2012 года, третий - в январе 2014-го. Тогда же стало известно, что сериал продлен на четвертый и пятый сезоны. 1 января 2016 года был показан рождественский выпуск "Шерлока" под названием "Безобразная невеста", по сюжету не связанный ни с вышедшими на экраны тремя сезонами, ни с четвертым сезоном.