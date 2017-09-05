В следующей части бондианы агент 007 в исполнении Дэниела Крэйга женится, утверждает The New York Post со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что суперагент решит уйти из секретной службы, влюбившись и создав семью. Однако он вынужден будет вернуться к работе после гибели жены. Этим сюжет картины будет напоминать "Заложницу" с Лиамом Нисоном.

Напомним, актуальной "девушкой Бонда" является Мадлен Суон, которую в "007: Спектр" сыграла Леа Сейду. Источники издания утверждают, что именно она сможет затащить под венец агента Ее Величества в юбилейном, 25-м фильме франшизы.

Напомним, ранее Джеймс Бонд уже женился и даже плакал по этому поводу на киноэкране. Это произошло в шестом фильме серии под названием "На секретной службе Ее Величества". В картине с Джорджем Лэзенби в главной роли избранницей главного героя становится Тереза (Трейси) ди Винчензо, которая является дочерью короля преступного мира Марка-Анджа Драко. Именно Драко настоял на свадьбе и даже помог Бонду справиться со злодеем-отравителем. Сразу после свадьбы Трейси погибает. В фильме "Только для твоих глаз" Бонд приносит цветы на могилу погибшей жены.

Напомним, ранее продюсерам бондианы, переманив на свою сторону супругу Дэниела Крэйга, удалось уговорить актера в пятый раз сыграть Джеймса Бонда. Съемки картины должны начаться в 2018 году, а предполагаемая премьера состоится в 2019-м. Сценарий вновь доверили Джону Логану. Режиссер "Скайфолла" и "Спектра" Сэм Мендес отказался работать над новым проектом.

Как сообщалось, Дэниелу Крэйгу предлагали гонорар в размере 100 млн долларов за контракт на участие в двух следующих фильмах. После его категорического отказа на роль блистательного агента MI6 рассматривались Том Хиддлстон, Идрис Эльба, Эйдан Тернер, Дэмиан Льюис и другие актеры. Напомним, предшественником Крейга на ответственном посту был Пирс Броснан.