Первый канал возобновляет показ популярного шоу "Прожекторпэрисхилтон".

Как сообщает российское издание Life, первый выпуск покажут 4 марта. При этом формат шоу не изменится и работать над программой будет та же команда, что и прежде, уточняет издание, однако пока неизвестно, кто войдет в состав ведущих. Ранее это были Иван Ургант, Сергей Светлаков, Александр Цекало и Гарик Мартиросян.

Напомним, программа выходила в эфир с 2008 по 2012. В сентябре 2012-го шоу закрыли, так как по условиям контракта с телеканалом ТНТ двое из ведущих - Светлаков и Мартиросян - не имели права сотрудничать с Первым каналом.

Представители Первого Балтийского канала, транслирующего большинство программ Первого канала, сообщили DELFI, что на ПБК программа будет выходить одновременно с эфирным временем Первого канала, а первый выпуск зрители увидят уже 4 марта.