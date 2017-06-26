Фильм "Трансформеры: Последний рыцарь" установил антирекорд по кассовым сборам среди всех частей франшизы по итогам первого уик-энда. Об этом сообщает Variety.

За первые выходные проката картина заработала 69,1 миллиона долларов в американских кинотеатрах.

"Естественно, мы бы хотели увидеть более значительные цифры на домашнем рынке", — прокомментировала ситуацию Меган Коллиган, глава дистрибьюторского отдела студии Paramount.

"В конце концов, у нас глобальный бизнес. Значение имеют мировые сборы, и этот фильм рассчитан на международную аудиторию", — сказала она.

Во всем мире лента за уик-энд собрала 196,2 миллиона долларов (из них 123 миллиона — в Китае), бюджет оценивается в 217 миллионов долларов.

Первые "Трансформеры" были сняты в 2007 году и заработали в американском прокате 70,5 миллионов долларов за первые выходные.

Режиссером всех фильмов франшизы выступил Майкл Бэй.