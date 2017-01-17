Как отмечает The Sun, несмотря на шесть лет работы над сериалом и изображение на экране образов лучших друзей, актеры не испытывают друг к другу теплых чувств и вне съемочной площадки совсем не общаются.

Один из создателей сериала Стивен Моффат ранее говорил, что будущее проекта будут зависеть от графиков занятости Камбербэтча и Фримена, а также от их готовности возобновить работу в новом сезоне.

По словам людей, знающих обоих актеров, на съемочной площадке они ведут себя профессионально и подчеркнуто вежливы друг с другом, но никакой теплоты в отношениях между ними не наблюдается.

По данным источников, ни Бенедикт, ни Мартин не демонстрируют огромного желания вернуться к своим ролям еще на один сезон. Кроме того, у поклонников сериала появилось ощущение, что повествование о расследованиях Шерлока Холмса завершено, так как у финального эпизода четвертого сезона, показанного в минувшее воскресенье, было не только подходящее название - "Последнее дело" ("The Final Problem"), - но и закрытый финал.

Сериал "Шерлок" начал выходить на канале BBC в 2010 году. В 2011 году проект завоевал премию BAFTA в категории "Лучший драматический сериал". Второй сезон был показан в январе 2012 года, третий - в январе 2014-го.

В октябре прошлого года Бенедикт Камбербэтч намекнул, что четвертый сезон может оказаться завершающим. В интервью в декабре прошлого года продюсер и исполнитель роли брата сыщика Майкрофта Холмса Марк Гэтисс ушел от ответа на вопрос о том, будет ли нынешний сезон сериала последним. Он ограничился замечанием, что очень сложно совместить рабочие графики исполнителей главных ролей.