Драма Андрея Кончаловского "Рай" признана лучшим игровым фильмом 2016 года по версии российской национальной кинематографической премии "Ника", сообщает РИА Новости.

В этой номинации на "Нику" претендовало еще пять картин — "Дама пик" Павла Лунгина, "Дуэлянт" Алексея Мизгирева, "Коллектор" Алексея Красовского, "Монах и бес" Николая Досталя, "Ученик" Кирилла Серебренникова.

Кроме того, Кончаловский получил "Нику" в номинации "Лучший режиссер". Также на это звание претендовали Николай Досталь, снявший фильм "Монах и бес", и Кирилл Серебренников, снявший фильм "Ученик".

Лучшими актерами были признаны Юлия Высоцкая за роль в фильме "Рай" и Тимофей Трибунцев за главную роль в картине "Монах и бес".

За роли второго плана премию получили актер Борис Каморзин ("Монах и бес") и сразу две актрисы — Юлия Ауг ("Ученик") и Елена Коренева ("Ее звали Муму").

Премия "Ника", присуждаемая Российской академией кинематографических искусств, является одной из самых престижных кинопремий в России.