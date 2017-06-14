Режиссер фильма "Бэтмен и Робин" Джоэл Шумахер извинился за эту картину через 20 лет после ее премьеры, передает Entertainment Weekly.

Лента вышла в 1997 году. Главного героя сыграл Джордж Клуни, его напарника – Крис О'Доннелл, а в роли злодея снялся Арнольд Шварценеггер. Фильм до сих пор вызывает неоднозначную реакцию.

"Послушайте, я извиняюсь", – сказал Шумахер. "Я хочу принести извинения каждому фанату, который испытал разочарование, поскольку, думаю, я им это должен", – отметил режиссер.

По словам Шумахера, до выхода "Бэтмена и Робина" средний уровень его успехов был неплох, а после премьеры фильма режиссер, по его словам, стал как "отбросы".

Постановщик полностью взял на себя ответственность за свои творческие решения.