Американский режиссер Мэтт Ривз, который возглавит работу над следующим фильмом о Бэтмене, откажется от сценария, предложенного актером Беном Аффлеком. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

"Это будет новая история. Мы просто начнем с начала. Я очень рад. Думаю, будет круто", — сказал кинематографист.

Планируется, что лента выйдет в 2018 году.

Студия Warner Bros. назначила Ривза режиссером нового "Бэтмена" в феврале. Такое решение было принято после того, как картину отказался снимать Аффлек.

В 2016 году в прокат вышел фильм "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", в котором Аффлек впервые сыграл Брюса Уэйна (Бэтмена). Критики разгромили фильм, но актер объявил, что намерен снять собственную ленту о супергерое и у него уже есть готовый сценарий.