Режиссер фильма "Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс рассказала, где будут разворачиваться события сиквела. Об этом сообщает Coming Soon.

Ранее стало известно, что Дженкинс снимет продолжение кинокомикса с Галь Гадот в главной роли.

По словам режиссера, действие второй части перенесут в США. "Думаю, это правильно. Она Чудо-женщина. Она должна поехать в Америку. Самое время", – пояснила Дженкинс.

Первая картина рассказывает про греческую богиню на Первой мировой войне. Лента уже стала лидером проката США.

"Чудо-женщина" также заняла первое место по стартовым сборам среди всех картин, снятым режиссером-женщиной. До этого лучшей была Сэм Тейлор-Джонсон, которая вместе с фильмом "Пятьдесят оттенков серого" заработала в первый уикенд $85,1 млн.