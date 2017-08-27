По словам режиссера, своей лучшей картиной он считает "Конец прекрасной эпохи" 2015 года. "Более того, я решил больше вообще ничего не снимать, потому что мне кажется, что лучше уже не сделать", — заявил Говорухин.

Он добавил, что фильм во многом автобиографичен, хотя и снят по мотивам произведений писателя Сергея Довлатова.

В центре сюжета "Конца прекрасной эпохи" — история журналиста и писателя Андрея Лентулова, который переезжает из Ленинграда в Таллин в поисках своего места в жизни. Действие происходит в 1970-е годы. В ленте, в частности, затрагивается тема советской цензуры.

Фильм основан на книге Довлатова "Компромисс". В нем снялись Иван Колесников, Федор Добронравов, Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова, Борис Каморзин.

Говорухин — режиссер, сценарист и актер. Снял множество фильмов и сериалов, в том числе "Место встречи изменить нельзя", "Десять негритят", "В поисках капитана Гранта", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна".