Режиссер девятого эпизода "Звездных войн" Колин Треворроу покинул должность, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявления компаний Lucasfilm и Disney.

"Колин был замечательным сотрудником, но мы пришли к выводу, что наши видения проекта различаются. Мы желаем ему всего лучшего и скоро опубликуем больше информации о фильме", — говорится в заявлении Lucasfilm.

Как отмечает издание со ссылкой на собственные источники, проблемой стали несогласия по сценарию. Ранее к написанию текста подключили Джека Торна, автора пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя" по оригинальной идее Джоан Роулинг.

В июне из-за "творческих разногласий" из спин-оффа про Хана Соло ушли режиссеры Фил Лорд и Крис Миллер.