Южноафриканский режиссер Нил Бломкамп снимет сиквел фантастического боевика "Район №9", сообщает NME.

"Съемки "Района №10", безусловно, будут. Я хочу вернуться в ту вселенную и рассказать продолжение истории Викуса и Кристофера", — заявил кинематографист.

"Важно назвать причину, по которой сиквел должен быть сделан. Оригинальная лента основывалась на реальных проблемах Южной Африки, которые повлияли на меня в детстве, и нельзя забывать об этом в продолжении", — добавил Бломкамп.

Режиссер отметил, что перед тем, как приступить к работе над сиквелом, ему нужно закончить множество других проектов. В частности, он снимает постапокалиптический фильм The Gone World ("Исчезнувший мир"), основанный на одноименном романе писателя Ника Харакавея. В книге рассказывается о группе десантников, пытающихся выжить в мире после ядерной войны.

13 июля Бломкамп выпустил короткометражку "Зигота" с Дакотой Фаннинг в главной роли. Картина вошла в экспериментальную серию кинематографиста. Он также снял для цикла ленты "Ракка" с Сигурни Уивер и "Опорный пункт" со Стивом Бойлом.

"Район №9" с Шарлто Копли в главной роли вышел в 2009 году. Он был номинирован на четыре премии "Оскар" — в разделах "Лучший фильм", "Лучший монтаж", "Лучшие спецэффекты" и "Лучший адаптированный сценарий".