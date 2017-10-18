"Надеюсь, нашим фанатам нравятся фото со съемочной площадки, которые я делаю. Мы уже можем объявить название фильма?" - спросил Ховард в коротком видеоролике. После этого актер в образе Чубакки передал ему табличку с названием картины. После этого режиссер говорит: "Увидимся в следующем году!"

Hey #Twitterville we just wrapped production so here's a special message #StarWars pic.twitter.com/8QJqN5BGxr— Ron Howard (@RealRonHoward) October 17, 2017

Напомним, действие второго спин-оффа после "Изгоя-один" будет разворачиваться до событий фильма "Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда". В главных ролях снимаются Олден Эйренрайк, Дональд Гловер, Йонас Суотамо, а также Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк, Тэнди Ньютон и Фиби Уоллер-Бридж. Премьера назначена на май 2018 года.

Рон Ховард занял режиссерское кресло в июне, когда прежние постановщики Фил Лорд и Кристофер Миллер покинули проект из-за творческих разногласий со сценаристом Лоуренсом Кэзданом, которого поддержала компания Lucasfilm, входящая в корпорацию The Walt Disney Company.

Лорд и Миллер работали над фильмом о Хане Соло в течение четырех с половиной месяцев. При этом картина была отснята на три четверти.

Режиссер снял фильмы "Всплеск", "Родители", "Кокон", "Аполлон-13", получивший девять номинаций и две премии "Оскар", картину "Игры разума", награжденную двумя премиями "Оскар" - за лучший фильм и режиссуру, а также ленты "Нокдаун" и "Код да Винчи".