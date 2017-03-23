"Должен быть еще один фильм перед тем, как мы сможем в буквальном смысле слова забраться в голову оригинального Чужого. Если этот фильм станет успешным, то, определенно, будут и еще три", - цитирует слова режиссера The Hollywood Reporter.

Как напоминает издание, Скотт выступил в качестве сценариста и постановщика картины, в которой снялись Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстоун, Нуми Рапас, Джеймс Франко и Гай Пирс. В прокат "Чужой: Завет" должен выйти 19 мая.

Напомним, в оригинальном фильме 1979 года Ридли Скотта рассказывается о команде космического грузовика "Ностромо", который транспортирует к Земле груз руды. Экипаж просыпается от анабиоза, получив сигнал с неизвестной планеты. Приземлившись, команда обнаруживает колоссальную конструкцию, похожую на потерпевший крушение инопланетный звездолет, и кладку яиц в его нижних отсеках. Внутри яиц оказываются зародыши жутких инопланетных существ, которые способны своей слюной прожечь скафандр.

Фильм получил "Оскар" за лучшие визуальные эффекты и множество других наград и номинаций. Для Сигурни Уивер, сыгравшей офицера Эллен Рипли, эта картина стала звездной. Актриса снялась также в трех продолжениях.

Всего франшиза насчитывает пять фильмов в рамках основной серии и два приквела, одним из которых является "Чужой: Завет".