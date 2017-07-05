Роберт Дауни-младший объявил себя слишком старым для Marvel

На сегодняшний день среди супергероев рекордсменом является Хью Джекман - он сыграл Росомаху девять раз. Роберт Дауни-младший может побить этот рекорд благодаря двум еще не завершенным фильмам о "Мстителях", напоминает The Hollywood Reporter.

"Это циклично. После первого фильма о Мстителях я думал, что снять ничего лучше уже не получится. Но, мне кажется, всё зависит от людей и их возможностей. Все говорят мне, что моя роль - как перчатка, которая идеально на мне сидит. Я всё это понимаю, но мне бы хотелось оставить свой суперкостюм ещё до того, как я стал выглядеть в нём смешно", - заявил актер.

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Стоит отметить, это заявление последовало всего спустя неделю после того, как глава студии Marvel Кевин Фейдж объявил о предстоящей гибели некоторых из героев проекта "Мстители". Тогда СМИ предположили,что гибель грозит двум самым харизматичным персонажам - Железному человеку и Капитану Америке, которого играет Крис Эванс.

Напомним, фильм "Мстители: Война бесконечности", над которым работают режиссеры Энтони и Джо Руссо, должен выйти в 2018 году. В этой картине мстителям предстоит при участии Стражей галактики и других героев вселенной Marvel сразиться с Таносом за камни бесконечности. Продолжение запланировано через год.