На втором месте — Марк Хэрмон, актер сериала "Морская полиция". За одну серию он зарабатывал по 525 тысяч долларов.

Третью строчку разделили между собой звезды "Игры престолов" Эмилия Кларк, Николай Костер-Вальдау, Питер Динклэйдж, Кит Харингтон и Лина Хиди, а также Кевин Костнер ("Йеллоустоун") и Кевин Спейси ("Карточный домик"). Зарплата каждого артиста составила 500 тысяч долларов за эпизод.

22 августа журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актеров года. Лидером стал Марк Уолберг, заработавший в 2017-м 68 миллионов долларов. Ранее в том же месяце издание выпустило рейтинг высокооплачиваемых актрис, который возглавила 28-летняя Эмма Стоун с 26 миллионами долларов.