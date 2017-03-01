Оргкомитет российской национальной кинопремии "Ника" объявил шорт-лист претендентов на награды нынешнего сезона. На приз в главной номинации "Лучший фильм" претендуют шесть картин.

Как передает ТАСС, среди номинантов - "Дама Пик" Павла Лунгина, "Ученик" Кирилла Серебренникова, "Дуэлянт" Алексея Мизгирева, "Коллектор" Алексея Красовского, "Монах и бес" Николая Досталя. Почти во всех номинациях заявлен "Рай" президента "Ники" Андрея Кончаловского, уже отмеченный "Золотым орлом".

"Фильмов хороших в этом году было много, так что настроение у меня неплохое. У "Ники" есть свои преференции в области кинематографа, "Ника" - капризная, она стоит в стороне от тенденций рынка", - признался Кончаловский, представляя претендентов на награду.

На премию за лучшую режиссуру претендуют Николай Досталь, Андрей Кончаловский, Кирилл Серебренников. В актерских номинациях конкурируют Юлия Высоцкая, Ксения Рппопорт, Юлия Ауг, Михаил Ефремов, Константин Хабенский и другие. Также "Нику" будут вручать за лучший неигровой фильм, лучший анимационный фильм, лучший сценарий, операторскую работу, костюмы, музыку и т. д.

Лауреатом почетной номинации "Честь и достоинство" стал кинорежиссер Александр Сокуров. В номинации "За вклад в кинематографические науки, критику и образование" будет отмечен кинокритик Андрей Плахов. Специальный приз "За выдающийся вклад в отечественный кинематограф" имени Алексея Германа получит Александр Митта.

Премия "Ника" была учреждена режиссером Юлием Гусманом в 1987 году. Тридцатая по счету церемония пройдет в Москве в конце марта.