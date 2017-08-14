"Мультфильм транслирует ребенку определенные модели поведения, которые в дальнейшем будут бессознательно восприняты им как правильные или неправильные, - поясняют составители перечней. - Если ребенку симпатичен герой или героиня мультфильма, он будет стремиться подражать ему. Чем больше обаяния и харизмы у персонажей мультика, тем большим влиянием они обладают".
"Здесь-то и таится главная опасность: если ребенок будет ассоциировать себя с привлекательными персонажами, которые не созидают, а разрушают, он будет перенимать их модель поведения", - указывают авторы "стоп-листа", который выглядит следующим образом.
1. Monster High
2. Губка Боб - Квадратные штаны
3. Девочки из Эквестрии
4. Кик Бутовски
5. Маша и Медведь
6. Миньоны
7. Свинка Пеппа
8. Том и Джерри
9. Финес и Ферб
Мультфильмы отбирали по четырем критериям.
Мотивационный: мультфильм не должен побуждать ребенка к действиям, которые будут опасны для окружающих или его самого.
Ценностно-смысловой: мультфильм должен формировать у ребенка систему общечеловеческих ценностей, например, рассказывать о важности доброты, дружбы, искренности и милосердия.
Эмоциональный: если в мультфильме обижают персонажа, с которым идентифицирует себя ребенок, - это вредный мультфильм.
Познавательный: мультфильмы должны адекватно передавать картину мира и пробуждать любознательность и интерес к исследовательской деятельности.
Составители списка поясняют, чем вредны мультфильмы из составленного ими перечня. Например, "Свинка Пеппа".
"Герои нарисованы криво, что не способствует формированию эстетического вкуса у детей, персонажи шумны и наигранно радостны, их характеры уплощены и наивны, а еще они странно относятся друг к другу. Папа Свин, например, регулярно получает от дочери злые шутки про свой лишний вес, но на место маленькую наглую Пеппу не ставит", - перечисляют исследователи свои претензии к этому мультику.
"Том и Джерри" не рекомендуют для просмотра детям до десяти лет из-за риска того, что ребенок начнет плохо относиться к животным: "Главные герои часто дерутся и пытаются навредить друг другу. У ребенка может сформироваться неправильное отношение к тому, какими могут быть последствия необдуманных действий". Кроме того, этот мультфильм демонстрирует небрежное отношение к смерти: и кот, и мышонок наносят друг другу смертельные увечья каждую минуту, но через мгновение отряхиваются и бегут дальше, отмечают составители списка.
Свое недовольство мультфильмом "Маша и Медведь" психологи объяснили так: "Насмотревшись на проказы Маши, дети могут решить, что вседозволенность - вполне приемлемое поведение. Родителям вряд ли хочется, чтобы их дочь сначала крушила все вокруг, а потом рыдала от вселенской несправедливости. Но Миша прощает такое Маше, а родители - нет!"
Перечень мультфильмов, которые рекомендовано смотреть детям:
1. 101 далматинец
2. Балто
3. Винни-Пух (1969)
4. Головоломка
5. Дамбо
6. Даша-путешественница
7. Зверополис
8. Король лев
9. Кот Леопольд
10. Котенок по имени Гав
11. Красавица и чудовище
12. Леди и Бродяга
13. Лило и Стич
14. Малыш и Карлсон
15. Малышарики
16. Простоквашино
17. Скуби-Ду
18. Смешарики
19. Фиксики
20. Холодное сердце
21. Хранитель Лев