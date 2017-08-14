Студенты и преподаватели психологического факультета Московского государственного университета по итогам собственного исследования составили "стоп-лист" мультфильмов, которые, по их мнению, не стоит показывать детям, сообщает сайт "Мел". Примечательно, что к таковым авторы этого "анти-хит-парада" причислили популярный мультфильм "Маша и Медведь", который оказался единственным российским в данном перечне. В противовес исследователи составили список мультфильмов, которые они рекомендуют для просмотра детской аудиторией.

"Мультфильм транслирует ребенку определенные модели поведения, которые в дальнейшем будут бессознательно восприняты им как правильные или неправильные, - поясняют составители перечней. - Если ребенку симпатичен герой или героиня мультфильма, он будет стремиться подражать ему. Чем больше обаяния и харизмы у персонажей мультика, тем большим влиянием они обладают".

"Здесь-то и таится главная опасность: если ребенок будет ассоциировать себя с привлекательными персонажами, которые не созидают, а разрушают, он будет перенимать их модель поведения", - указывают авторы "стоп-листа", который выглядит следующим образом.

1. Monster High

2. Губка Боб - Квадратные штаны

3. Девочки из Эквестрии

4. Кик Бутовски

5. Маша и Медведь

6. Миньоны

7. Свинка Пеппа

8. Том и Джерри

9. Финес и Ферб

Мультфильмы отбирали по четырем критериям.

Мотивационный: мультфильм не должен побуждать ребенка к действиям, которые будут опасны для окружающих или его самого.

Ценностно-смысловой: мультфильм должен формировать у ребенка систему общечеловеческих ценностей, например, рассказывать о важности доброты, дружбы, искренности и милосердия.

Эмоциональный: если в мультфильме обижают персонажа, с которым идентифицирует себя ребенок, - это вредный мультфильм.

Познавательный: мультфильмы должны адекватно передавать картину мира и пробуждать любознательность и интерес к исследовательской деятельности.

Составители списка поясняют, чем вредны мультфильмы из составленного ими перечня. Например, "Свинка Пеппа".

"Герои нарисованы криво, что не способствует формированию эстетического вкуса у детей, персонажи шумны и наигранно радостны, их характеры уплощены и наивны, а еще они странно относятся друг к другу. Папа Свин, например, регулярно получает от дочери злые шутки про свой лишний вес, но на место маленькую наглую Пеппу не ставит", - перечисляют исследователи свои претензии к этому мультику.

"Том и Джерри" не рекомендуют для просмотра детям до десяти лет из-за риска того, что ребенок начнет плохо относиться к животным: "Главные герои часто дерутся и пытаются навредить друг другу. У ребенка может сформироваться неправильное отношение к тому, какими могут быть последствия необдуманных действий". Кроме того, этот мультфильм демонстрирует небрежное отношение к смерти: и кот, и мышонок наносят друг другу смертельные увечья каждую минуту, но через мгновение отряхиваются и бегут дальше, отмечают составители списка.

Свое недовольство мультфильмом "Маша и Медведь" психологи объяснили так: "Насмотревшись на проказы Маши, дети могут решить, что вседозволенность - вполне приемлемое поведение. Родителям вряд ли хочется, чтобы их дочь сначала крушила все вокруг, а потом рыдала от вселенской несправедливости. Но Миша прощает такое Маше, а родители - нет!"

Перечень мультфильмов, которые рекомендовано смотреть детям:

1. 101 далматинец

2. Балто

3. Винни-Пух (1969)

4. Головоломка

5. Дамбо

6. Даша-путешественница

7. Зверополис

8. Король лев

9. Кот Леопольд

10. Котенок по имени Гав

11. Красавица и чудовище

12. Леди и Бродяга

13. Лило и Стич

14. Малыш и Карлсон

15. Малышарики

16. Простоквашино

17. Скуби-Ду

18. Смешарики

19. Фиксики

20. Холодное сердце

21. Хранитель Лев