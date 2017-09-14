Российский Первый канал переподписал контракт с телекомпанией "ВИD" на производство программы "Поле чудес", однако отказался продолжать сотрудничество с телепередачей "Жди меня". Как стало известно РБК, причиной отказа от переподписания контракта на показ "Жди меня" стали проблемы с ведущим программы.

Как пояснил изданию источник на Первом канале, причиной непродления контракта стала "кадровая политика новой команды программы". "Они (новая команда "Жди меня") уволили без согласования с Первым каналом ведущего программы Александра Галибина. И на данный момент производитель не представил кандидатуру ведущего, которая бы устроила Первый канал", - пояснил собеседник.

Журналистам стало известно, что телекомпания "ВИD" выдвигала на роль ведущего "Жди меня" кандидатуру актера и продюсера Сергея Жигунова, но Первый канал ее отверг. "Шоу больше не будет выходить в эфире Первого канала. 15 сентября в эфире будет повтор одного из старых выпусков", - подтвердил источник издания.

По его словам, "конфликт производителя и телеканала был спровоцирован творческими разногласиями по поводу кандидатуры ведущего программы". При этом об уходе Галибина СМИ писали еще в конце августа. "Я не знаю, с чем связано это. Конечно, грустно расставаться: у нас получалась хорошая передача", - заявлял тогда сам телеведущий.

Тем временем "Газета.ru" со ссылкой на осведомленный источник пишет о том, что ведущая Мария Шукшина готова была вернуться в программу "Жди меня", которую она вела с 1999-го по 2014 год, но ее условия не устроили телекомпанию "ВИD". Шукшина хотела вернуть команду, которая начинала делать шоу в 1998 году, но производителя контента этот запрос ведущей не устроил.

Ранее стало известно, что Первый канал расторг договор с компанией ООО "Дом", занимающейся производством телепередачи "Пока все дома", которая выходит в эфир с 1992 года. Причиной стали результаты внутренней проверки, которая показала, что ведущие программы Тимур и Елена Кизяковы брали деньги на производство так называемых видеопаспортов детей-сирот, которые демонстрировались в рубрике "У вас будет ребенок", сразу из нескольких источников. А именно от Первого канала (за производство программы на аутсорсе), от государства (за производство видеопаспортов детей) и от спонсоров (в частности, от производителя керамической плитки Kerama Marazzi).

Кроме того, в конце августа телеведущий Андрей Малахов, слухи об увольнении которого с Первого канала циркулировали в СМИ с конца июля, перешел на работу на телеканал "Россия-1" (ВГТРК), где уже начал вести программу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Ранее сообщалось, что Малахов уходит с Первого канала в связи с декретным отпуском. Новым ведущим "Пусть говорят" стал Дмитрий Борисов. Первый выпуск ток-шоу "Пусть говорят" в новом сезоне был посвящен карьере Малахова на телевидении.